Convegno sul ‘turismo delle radici’ con il sottosegretario Silli

Il ‘Turismo delle radici’ è un’offerta strutturata attraverso appropriate strategie di comunicazione, che alla proposta di beni e servizi del terzo settore, come alloggi, eno-gastronomia, visite guidate, unisce la conoscenza della storia familiare e della cultura d’origine degli italiani residenti all’estero e degli italo-discendenti che sono stimati in quasi 80 milioni di persone.

E il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha voluto istituire l’Anno delle Radici edomani, domani, alle 15 al ristorante Bernardi a Tassonarla di Tresana, si svolgerà un convegno alla presenza del Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli (nella foto) e del consigliere Regionale Giacomo Bugliani.

Il progetto avviato con il Ministero lo scorso anno in occasione di TassonArt, la mostra d’arte diffusa svolta con il patrocinio della Regione, prosegue con una nuova iniziativa anche grazie al Comitato ‘Insieme per Tassonarla’, impegnato in un grande lavoro di rigenerazione culturale. La Regione ha anche finanziato un intervento di rigenerazione urbana nel borgo.