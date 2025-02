Contromano in A15 e senza la patente

Attimi di paura nella tarda serata di domenica, orario in cui sulle strade e le autostrade cala la notte e si moltiplicano i pericoli alla guida. Specie se si incrocia la propria strada con qualcuno che – in barba a qualsiasi regola – mette se stesso e gli altri in un grave pericolo.

Un giovane, infatti, era salito in macchina privo del titolo di guida, imboccando contromano una importante arteria stradale. La Polizia di Stato di Massa ha così fermato un cittadino senegalese che guidava, privo appunto di patente, contromano in autostrada.

Una pattuglia della Sottosezione di Pontremoli, a tarda sera di domenica, durante il consueto servizio di vigilanza stradale in autostrada, si trovava a pattugliare l’autostrada A15 tra Santo Stefano Magra e Aulla. Sembrava una serata tranquilla, quando l’attenzione dei poliziotti è stata attirata da uno strano abbaglio che proveniva da dove non doveva: in effetti, un’auto stava provenendo contromano lungo la carreggiata. E’stato un attimo e i due agenti hanno immediatamente attivato la procedura di “safety car”, ponendosi al centro della carreggiata per rallentare e mettere, così, in sicurezza, il traffico veicolare.

Solo a quel punto si sono messi alle calcagna del pirata della strada che, di lì a poco è stato fermato. Alla guida della vettura c’era un giovane senegalese, che ha spiegato l’accaduto imputandolo, semplicemente, a un errore e che ha esibito un permesso internazionale di guida apparso subito dubbio agli agenti.

Una volta effettuati dagli agenti gli approfonditi e necessari accertamenti, infatti, quello stesso permesso è risultato falso e l’improbabile conducente – oltre alla contravvenzione di da 2.046 a 8.186 euro – è stato denunciato a piede libero per falsità materiale e guida senza patente.