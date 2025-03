Controlli e monitoraggio del territorio

Continua l’impegno della Polizia di Stato nel potenziare l’attività di prevenzione e contrasto della criminalità nella provincia. Nei giorni scorsi è stato effettuato un servizio straordinario interforze ad “alto impatto” nella città di Massa, deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Guido Aprea e disposto dal questore Santi Allegra. Il servizio, svolto questura, Arma dei carabinieri, Guardia di Finanza e l Reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze, ha interessato Alteta, via Volpina, via Zini e via Ceccardi, dove sono state identificate 94 persone, di cui 15 con pregiudizi, 7 extracomunitari e controllato 67 veicoli elevando 6 infrazioni al codice della strada.