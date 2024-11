Il consigliere della Lista Ferri Filippo Mirabella si unisce al coro di richieste per le dimissioni dell’assessore allo Sport Lara Benfatto. "Altrimenti – scrive Mirabella – sia il sindaco Arrighi a procedere alla revoca delle deleghe assumendosi così le responsabilità di figura di vertice dell’amministrazione comunale. La mancanza di sincerità e trasparenza nelle spiegazioni sulla questione della presenza di pubblico all’ex Dogali, durante l’ultimo consiglio comunale risultano inaccettabili e gravissime. Benfatto che rappresenta il Pd in giunta, non poteva non sapere della presenza del pubblico alla partita Legend Basket Carrara Vs Cmc in quanto il padre è il presidente della squadra di basket . Per cui sono venuti meno i basilari principi di rispetto e correttezza cui dovrebbero uniformarsi i rappresentanti delle istituzioni". Mirabella insiste poi sul conflitto d’interessi fra la figlia e il padre "in quanto l’interesse pubblico è stato deviato per favorire il soddisfacimento dell’interesse privato compromettendo l’imparzialità nell’esercizio del potere decisionale. Ciò posto a partire dal suo insediamento con la consueta aria di vaghezza, con cui accoglie le critiche e gli scivoloni, Benfatto non aveva risposto alla interrogazione del consigliere Cosimo Maria Ferri sui 4 affidamenti diretti alla piscina di Marina dove il nuovo appalto era stato riaffidato alla società Desport per quasi 100mila euro senza prevedere il principio di rotazione previsto dal Codice degli appalti".