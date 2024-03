Confronto sull’intelligenza artificiale

Il comitato promotore della Facoltà sull’Intelligenza Artificiale dell’Università per la Pace delle Nazioni Unite promuove un confronto intitolato ‘Intelligenza artificiale e umano: gli impatti sociali e culturali di una tecnologia dirompente". Appuntamento in programma il 18 marzo alle ore 17 al teatro dei Fratelli Cristiani in viale Chiesa a Massa. Coordina Giancarlo Arbori di NetLeft. Interverranno il vescovo della diocesi Mario Vaccari, don Andrea Ciucci, segretario generale della Fondazione vaticana Renallsance per l’etica dell’intelligenza artificiale, Alfonso Maurizio Iacono, docente di storia e sistemi filosofici dell’Università di Pisa, Sergio Bellucci, comitato promotore della Facoltà sull’intelligenza artificiale dell’Università per la Pace dell’Onu.