Conferito a Francesca Bianchi il titolo di ’Ambassador Feisct’

A Francesca Bianchi è stato conferito il titolo di Ambassador Feisct 2023 da Sabrina Busato, presidentessa di Feisct (nella foto), insieme ad Alberto D’Alessandro presidente di Casa Europa Viareggio. Il titolo Feisct (Federazione europea itinerari storici culturali turistici), già assegnato diversi mesi fa, è stato suggellato dal diploma di riconoscimento ufficiale in occasione dell’incontro avvenuto presso la Fondazione Puccini. "Cultura, turismo, nuovo bahaus e ambiente: progettare e costruire una comunità di identità intorno al Lago Puccini", questo il titolo della conferenza che ha visto la presenza di numerose autorità del territorio e provenienti da Parlamento e Commissione Europea, nella quale occasione sono stati conferiti alcuni dei riconoscimenti di Ambassador per la Toscana, tra cui quello a Francesca Bianchi.

La scrittrice, operosissima soprattutto sul territorio provinciale, porta avanti i principi di diversità culturale attraverso la diffusione del plurilinguismo in una logica di direttiva dell’Unione Europea verso la diminuzione dei fenomeni di razzismo, lavorando con i più piccoli alla ricerca di un itinerario socio-culturale a cavallo tra le Nazioni che possa incuriosirli e stupirli nella bellezza delle differenze culturali tra i popoli. I progetti, che si sviluppano soprattutto in lingua spagnola, sono aperti alle comunità scolastiche e non, per le quali è possibile contattare l’autrice direttamente sulla pagina Facebook ’Francesca Bianchi Scrittrice’.