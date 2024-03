Confcommercio: "Troppi esclusi la graduatoria va rivista"

Confcommercio chiede al Comune di Massa di congelare la graduatoria dei finanziamenti concessi per la Valorizzazione dei luoghi del commercio e rivedere alcune scelte. Come anticipato da La Nazione alcuni giorni fa, infatti, il bando esteso oltre al centro storico anche ai viali e al centro marinello, ha riscosso un discreto successo con ben 51 domande di partecipazione ma la maggior parte sono state respinte, solo 10 quelle accolte. Secondo le valutazioni degli uffici, c’è chi non ha completato a dovere i moduli, chi non ha presentato allegati essenziali come il cronoprogramma dei lavori, chi non aveva i requisiti o comunque si trovava in situazioni vietate dal bando che, lo ricordiamo, è una delle misure attuative del Regolamento per la valorizzazione del commercio del Comune di Massa. Fra le domande rigettate anche alcune da associati di Confcommercio e ora l’associazione di categoria, presieduta a Massa Carrara da Bruno Ciuffi (nella foto), prende le difese di queste attività.

"Da una attenta verifica sulle motivazioni procedurali che hanno portato a queste esclusioni, gli uffici dell’associazione ritengono di aver individuato alcune inesattezze di natura burocratica che avrebbero comportato, di conseguenza, l’ingiusta esclusione di queste domande dall’elenco dei soggetti aventi diritto al contributo. Per questa ragione Confcommercio ha già chiesto al Comune – con Pec dello scorso 4 marzo – di rivedere la graduatoria stilata, alla luce delle osservazioni tecniche prodotte dall’associazione, nella convinzione che le domande presentate dai propri associati fossero ben compilate e dunque meritevoli di accoglimento".