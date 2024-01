Condominio invaso dal vetro: "Da Natale nessuno lo ha ritirato"

E dopo il caso del mancato ritiro della carta nel periodo natalizio, ora nelle isole condominiali scoppia il caso del vetro. A segnalare che Nausicaa non ritira il vetro dal giorno di Natale è Fabio Mencucci, residente in via Tiro a Volo. "Secondo il calendario pubblicato da Nausicaa, il giorno di Natale – scrive Mencucci – il personale della cooperativa Maris avrebbe dovuto ritirare vetro e alluminio, ma così non è stato. Il 29 ho chiamato Nausicaa per sollecitare il ritiro, ma ancora nessuno è passato e i contenitori del vetro, mio e di altri residenti, sono ancora pieni sul marciapiede".

"Ritengo che tutto ciò sia intollerabile a fronte dell’elevato importo della Tari che il Comune esige – conclude Mencucci –, in cambio di un servizio molto scadente, e mi riferisco a Maris che molto di frequente omette o ritarda la raccolta del vetro nei giorni prestabiliti. A questo punto – prosegue Mencucci – o viene diminuito l’importo della Tari o ci si accerta che il servizio sia eseguito nelle modalità previste dal contratto di appalto in essere tra le parti interessate".