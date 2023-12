Concerto dei Cuntastorie, inno alla nascita di Gesù Bambino

Stasera una nuova esibizione dei “Cuntastorie” nella chiesa parrocchiale di San Biagio in Panicale in Licciana Nardi alle 20.30, questa volta con la speciale partecipazione della Corale “I Biagini” formata da ragazzi della Valle del Taverone.

Il concerto è un inno alla nascita di Gesù Bambino ed è un percorso narrato e cantato tra le canzoni che hanno segnato la storia della musica in rapporto a questo evento, dal Medioevo ai nostri giorni. Il coinvolgimento dei ragazzi è frutto del lavoro artistico e umano di Paolo Zuccotti, principale ideatore, assieme a Franca Gambino, dei Cuntastorie. Paolo nasce a La Spezia il 26 gennaio 1959 e sin da bambino si dedica alla musica con l’associazione musicale “I Ragazzi di Migliarina”, si appassiona subito alle tastiere. A 12 anni intraprende lo studio del pianoforte classico e della teoria e solfeggio musicale sotto la guida della Maestra Annick Tourtier Mattana, diplomata al conservatorio di Parigi. Specializzato in pianoforte moderno dal M° Eugenio Vinciguerra di Livorno, studia organo liturgico alla parrocchia di S. Giovanni Battista a La Spezia diventando in breve organista ufficiale della Corale. Studia canto lirico dalla Maestra Franca Gambino e con lei canta in alcuni concerti della provincia. All’età di 21 anni, inizia lo studio bandistico del trombone prima e del basso tuba poi, con il Maestro Sergio Canalini. Ha studiato arpa celtica dalla M^ Pucci Veronica docente al liceo musicale di Massa. Da 5 anni collabora con la Maestra Franca Baronio fondando “I Cuntastorie” duo che si esibisce nelle chiese spezzine e della Lunigiana con brani religiosi di tutte le epoche dal Medioevo ai tempi nostri. Dal 2022 collabora con l’assessore alla cultura M^ Barbara Germi del Comune di Licciana Nardi coinvolgendo giovani musicisti lunigianesi in concerti di promozione musicale. Info 3474201574 o via mail [email protected]