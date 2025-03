Concerto benefico a sostegno del Premio Caleo

Primo appuntamento di ’Musica per la scienza 2025’. Domenica 23 marzo, alle 17, all’auditorium della chiesa di San Giuseppe, in via Pisa, a Marina di Massa, si terrà un concerto per due pianoforti a 4, 6 e 8 mani con Sabrina Dente, Annamaria Garibaldi, Massimo Somenzi e Pietro Giorgini (nella foto). Musiche di Grieg, Rachmaninoff, Tarenghi, Gershwin e Rosenblatt. Ingresso 15 euro, il ricavato sarà interamente devoluto al finanziamento del Premio nazionale ’Matteo Caleo’ per tesi di dottorato in Neuroscienze. Informazioni al numero 351 6977453.