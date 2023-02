"Con Elena una grande amicizia" Anagni smentisce ogni gossip

di Daniele Rosi

"Con Elena Sofia Ricci c’è solo un rapporto di grande amicizia". Così l’attore apuano Gabriele Anagni (nella foto) ha risposto in merito alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni su una sua presunta relazione con la collega e amica Elena Sofia Ricci. Un rapporto professionale cresciuto nel corso del tempo grazie soprattutto allo spettacolo teatrale ‘La dolce ala della giovinezza’ di Tennesse Williams in cui i due attori si sono conosciuti e hanno avuto modo di lavorare fianco a fianco in una collaborazione che dura ormai da alcuni anni e la cui performance sul palco ha raccolto sempre molti apprezzamenti grazie alla grande ed evidente alchimia nata subito tra i due durante la recitazione. Lo spettacolo ‘La dolce ala della giovinezza’, con la regia di Pier Luigi Pizzi e per l’appunto Gabriele Anagni ed Elena Sofia Ricci nel cast, andrà nuovamente in scena al teatro Animosi domenica 12 marzo alle 21 come data di recupero della serata dello scorso 29 gennaio, saltata a causa dell’indisponibilità di un membro della compagnia. Il gossip e le voci circa una presunta relazione tra i due attori sono state lanciate dal settimanale ‘Oggi’ e riprese da diverse altre testate. Secondo il settimanale, l’attrice toscana starebbe vivendo, grazie alla vicinanza del giovane collega apuano, un nuovo momento di serenità nella sua vita, a cui seguono poi ulteriori indiscrezioni sulla fine del matrimonio tra la donna e il marito Stefano Mainetti. Una situazione che però ha seccamente smentito il diretto interessato, Gabriele Anagni, che ricordiamo, dopo essersi formato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico, ha iniziato una carriera divisa tra palconescenico e piccolo schermo. Nonostante la giovane età, classe 1991, Anagni ha già lavorato in fiction di successo come ‘Un medico in famiglia’, ‘Un posto al sole’ e anche nel ‘Paradiso delle signore’. Poi l’incontro a teatro con Elena Sofia Ricci, il cui rapporto, come confermato dall’attore apuano, è solo di grande amicizia. "Sono consapevole del grande chiacchericcio che questa notizia circa una nostra presunta relazione abbia creato – ha commentato l’attore apuano – ma smentisco categoricamente una mia relazione amorosa con Elena. E’ evidente che tra noi sia nato un grande rapporto di amicizia e di stima reciproca; è una donna fantastica, oltre che una meravigliosa collega e attrice, ma oltre quello posso garantire che non c’è nient’altro".