Compleanno speciale per Franco. Lo storico gestore del bar Crema

Franco Bencivinni (nella foto) ha festeggiato 60 anni. Il titolare del bar Crema di via Roma, che gestisce assieme alla sorella Cristina, ieri ha festeggiato il traguardo dei sessanta assieme alla sua famiglia e ai numerosi clienti che sono passati apposta per auguragli buon compleanno. Lo storico bar di via Roma è stato aperto nel 1975 dai genitori di Franco e Cristina: Rosanna Viaggi e Giuseppe per tutti ‘Pino’ Bencivinni. ". Nel 1999 al bar Crema qualcuno vinse la bellezza di 22 miliardi del vecchio conio, giocando una schedina del Superenalotto da 7 mila Lire compilata proprio da Franco. Una vincita eccezionale di cui molti si ricordano ancora oggi, anche se il fortunato giocatore (o giocatrice) è riuscito a restare anonimo in tutti questi di 24 anni.