Commercianti scontenti: "’Immensamente’ alla Imm penalizza le attività locali"

Confesercenti non apprezza il sito del festival ‘Immensamente’, che porterà a Marina anche i Village People. Secondo l’associazione i cinque concerti organizzati a Carrafiere non porteranno alcun beneficio al commercio del litorale. Per questo Confesercenti, tramite la presidente Alida Vatteroni chiede che gli eventi vengano "integrati con le attività commerciali locali". Non solo, per Confesercenti alla base della riuscita ci deve essere il coinvolgimento di chi il territorio lo vive tutti i giorni, in questo caso i commercianti. "Apprezziamo il calendario di ‘Immensamente alla quale parteciperanno artisti di primo piano – scrive Vatteroni –, ciò che invece ci lascia perplessi è la location scelta. Le preoccupazioni si riferiscono all’impatto limitato, per non dire nullo, che i concerti organizzati alla Imm generano sul commercio. L’afflusso degli spettatori sarà concentrato in una zona distante dal centro, generando un impatto negativo sulle vendite delle attività commerciali che in quelle serate avranno i loro locali vuoti. Oltretutto, come già riscontrato nel passato, si vengono a creare problemi alla viabilità in quanto il viale Galilei in occasione dei concerti – prosegue Alida Vatteroni –, diventerà praticamente inagibile.

E di conseguenza si intaseranno le strade interne con code a non finire. Eventi culturali ben organizzati possono avere un impatto positivo sull’economia locale". Vatteroni fa l’esempio del festival Con-vivere che "ha generato un impatto economico importante per le attività commerciali del centro cittadino – dice –, con un incremento del 2,4% nei fatturati di negozi e localii del centro storico rispetto a un normale fine settimana lungo. La ristorazione e la somministrazione a Carrara hanno registrato l’aumento più marcato, pari al 5% - conclude Vatteroni –. Questi dati suggeriscono che per ottenere benefici economici significativi, è fondamentale che gli eventi siano ben pianificati, promossi efficacemente e integrati con le attività commerciali locali. Una maggiore collaborazione tra organizzatori, autorità locali e commercianti, potrebbe contribuire a creare manifestazioni più attrattive e vantaggiose per l’intera comunità, condividendo il calendario e accettando contributi da chi vive il territorio tutti i giorni".