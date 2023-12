Comincia una nuova era per l’Osteria del Borgo con Alessio Antompaoli

Inizia una nuova era per la rinomata Osteria del Borgo. E’ cambiata la gestione e adesso al timone c’è un giovane ristoratore massese. Si tratta di Alessio Antompaoli, 31 anni, alla sua prima avventura in proprio. Ma non è nuovo nel settore, anzi. Alessio ha praticamente sempre lavorato nella ristorazione. Con suo cugino ha anche un’azienda vinicola nel Candia, ’Il Viticcio’. "Faccio questo mestiere – dice – fin da giovanissimo. Ho sempre lavorato in alberghi, bar e ristoranti. Ho anche frequentato corsi professionali. Certo, sono sempre stato alle dipendenze e ora mi metto in proprio, coronando un sogno". Alessio ha rilevato la gestione da Alessio Raffaelli, genovese di origini massesi, cuoco con la vocazione artistica (’Bombi’ il suo nome d’arte), che a sua volta prese in gestione il locale nel 2007. Ma che tipo di cucina ci sarà ora all’Osteria del Borgo? "Per il momento non cambia molto – dice Antompaoli – molti piatti del menù sono rimasti, altri ovviamente sono nuovi ma sempre all’insegna di prodotti locali e regionali. Così come i vini. Il motto è tradizione e innovazione". Alessio sta in sala, a contatto con i clienti, mentre in cucina c’è una giovane cuoca, Sara Villafrate.

Luca Cecconi