Colpita da grave malattia Muore giovane madre

Muore una giovane madre, la comunità di Licciana Nardi è in lutto. E’ morta a causa di una grave malattia Monica Pioli, di appena 43 anni, residente a Monti, nel Comune di Licciana Nardi. Lascia nel dolore la famiglia e un figlio di 17 anni. La notizia della sua scomparsa ha portato profondo dolore in tutta la comunità, il sindaco Renzo Martelloni e l’amministrazione comunale si stringono attorno ai familiari. "Non ci sono parole per commentare questo lutto - dice il primo cittadino -, è una grave perdita per tutta la comunità. Quando se ne va una giovane madre il pensiero va a tutti i familiari, ma in particolare al figlio Tommaso. Monica, strappata così presto all’amore dei suoi familiari e del suo bambino era una brava persona e una splendida mamma. Tutti la ricorderemo per sempre". Tanti i messaggi di cordoglio che sono arrivati per la giovane, scritti sulla sua pagina Facebook.