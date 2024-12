Codena si ’veste’ per le festività

Codena si è vestita a festa e ora è illuminata grazie al lavoro di un gruppo di volontari. Ognuno di loro a portato qualche luce, decorazioni, personaggi del presepe e tutto ciò che fa Natale. In occasione delle festività natalizie un gruppo di abitanti di Codena ha deciso di fare un regalo al paese allestendo un presepe completamente artigianale e realizzato con materiali di riciclo. L’allestimento è stato fatto all’interno del vecchio lavatoio ottenendo un risultato molto suggestivo. A fare compagnia al presepe anche numerose luminarie che la sera rendono magica l’atmosfera. Questo gruppo di residenti ha dato una mano anche per allestire il piccolo presepe voluto dai residenti delle case popolari in località Santa Croce, e lo farà anche in altre frazioni di Codena.