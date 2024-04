Due chili di cocaina nascosti in alcuni vasi: arrestato spacciatore a Massa

Massa (Massa Carrara), 13 aprile 2024 – Nascondeva la droga in un garage e si spostava a bordo di un grosso scooter per consegnarla ai clienti. La polizia di Massa ha così scoperto uno spacciatore in possesso di due chili di cocaina nascosti in alcuni vasi all’interno di un box. L’uomo, un italiano di 45 anni, è stato arrestato.

In base a quanto spiegato dalla questura, lo stupefacente sequestrato era diviso in vari pacchetti già pronto per essere distribuito ai pusher e sulla piazza dello spaccio avrebbe fruttato almeno 200.000 euro. Le indagini sono state condotte dalla Squadra mobile della città toscana coordinata dalla Procura di Massa Carrara: da tempo gli investigatori sarebbero stati sulle tracce di un italiano che, “muovendosi a bordo di un potente scooter, sembrava potesse essere un punto di riferimento per le nottate brave della movida in tutta la Lunigiana”.

In particolare l'uomo, più volte, dopo essersi accertato di non essere seguito, sarebbe stato notato entrare in un garage sotterraneo, non lontano dal casello autostradale di Massa, uscendone dopo pochi minuti. È stato così deciso un blitz dopo la scoperta, in casa dell'indagato, di poco meno di 20.000 euro, una macchinetta conta soldi e un paio di chiavi risultate essere quelle del box dove è poi stata trovata la cocaina nascosta nei vasi e protetta con cellophane e plastica. "Come ulteriore accortezza - si spiega -, l'arrestato aveva cosparso il cellophane con del caffè, pensando così di confondere l'olfatto dei cani antidroga”.