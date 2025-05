Club nautico, i campioni. Vela, tennis e nuoto. Il podio e le medaglie delle giovani promesse

Cerimonia di premiazione per il Club Nautico che, presenti il presidente Carlandrea Simonelli, il delegato provinciale Coni Vittorio Cucurnia, atleti e allenatori di tennis, vela, nuoto, pallanuoto, ha consegnato riconoscimenti ai propri atleti che hanno raggiunto risultati agonistici di rilievo. Nella sezione nuoto è stata premiata Emmanuela Leu, dorsista classe 2010, due volte campionessa italiana nei 50 metri ai campionati italiani giovanili dove ha vinto anche un argento nei 100, oltre ad un quarto posto nei 200. Tra i suoi successi ci sono anche l’argento juniores nei 100 al trofeo internazionale ’Nico Sapio’ di Genova e le numerose medaglie al campionato regionale di categoria in vasca corta, con un oro nei 50, due argenti nei 100 e 200, un bronzo nei 100 farfalla. Un oro nei 50 e due argenti nei 100 e 200 anche al campionato nazionale di nuoto assoluto in vasca lunga della Repubblica Moldava.

Nella sezione tennis premiate Lara De’ Pellegrin e Benedetta Ficagna. Entrambe classe 2012, sono tra le prime 20 tenniste italiane nel singolo e tra le prime 15 a squadre. La De’ Pellegrin ha rappresentato la Toscana alla coppa delle regioni ’Mario Belardinelli’ dove ha vinto nel doppio; mentre nella coppa ’Morini’ (altro torneo fra regioni) ha vinto il trofeo per la Toscana ed è stata premiata come migliore giocatrice. Nel campionato italiano è arrivata agli ottavi, sia nel singolare che nel doppio; ha conquistato le semifinali del circuito nazionale junior Next Gen; si è qualificata al master finale a Torino dove è arrivata ai quarti di finale. Nel circuito internazionale ’Tennis Europe’ è arrivata agli ottavi nel singolo e in finale nel doppio. La Ficagna, è arrivata agli ottavi di finale del circuito internazionale "Tennis Europe" e ai quarti nei campionati italiani, sia in singolo che in doppio. Ha raggiunto i quarti di finale nel circuito junior ’Next Gen’. Per la vela sono stati premiati Mattia Cesare Valentini (classe 2012) e Francesco Colotto (classe 2010) per gli importanti risultati ottenuti sull’Optimist, la barca monoposto. Valentini fa parte del gruppo agonistico nazionale e si è distinto per essersi qualificato tra i 14 timonieri azzurri all’Optimist European Championship 2024 e al momento è nel gruppetto di testa della classifica provvisoria del circuito nazionale ’Optimist Italia Kinder’. Colotto ha conquistato l’argento al trofeo internazionale di Palamòs, in Catalogna (500 timonieri provenienti da 31 nazioni), ma ha anche un quarto posto al ’Meeting del Garda’ (800 timonieri in rappresentanza di 43 nazioni). Sempre per la sezione vela, tra gli adulti della Classe Vaurien, premiato l’equipaggio formato da Francesco Graziani (timoniere) e da Marta Delli (prodiera) per aver vinto il campionato del mondo disputato in Slovacchia e il campionato italiano disputato a Follonica. Per l’instancabile passione e la costante dedizione alla vita del Club Nautico, targa di riconoscimento per Gigi Porchera, ufficiale di regata.