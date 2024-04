Clio Zammateo conquistata dai panigacci

I panigacci? Piacciono proprio a tutti. Anche alle stelle del web. E alla Gavarina d’oro di Podenzana è arrivata un’ospite speciale: Clio Zammatteo, nota anche con lo pseudonimo di Clio Make Up, una truccatrice, youtuber, conduttrice televisiva e imprenditrice italiana con cittadinanza statunitense. Molti la conoscono: nel 2008 ha aperto su YouTube il canale Clio Make Up che è cresciuto ben presto in popolarità e, con oltre un milione di iscritti e più di 200 milioni di visualizzazioni totali, risulta essere attualmente fra quelli maggiormente seguiti su YouTube Italia. Da internet alla televisione il passo è stato breve, ma Clio continua ancora a pubblicare video per tutti i suoi fans.

E’ stata immortalata proprio a Podenzana, alla Gavarina d’oro, che ha pubblicato poi la foto sulla propria pagina Facebook con la scritta "Grazie Cliomakeup di aver scelto i nostri panigacci". Il ristorante “La Gavarina d’Oro” dominando la vallata del fiume Magra porta avanti fin dal 1967 l’antica tradizione culinaria fatta di acqua e farina: i panigacci di Podenzana. Un’antica ricetta contadina diffusa in Lunigiana e nella riviera Ligure di Levante, ma nata proprio a Podenzana. Nel ristorante i curiosi possono osservare tutte le fasi della particolare preparazione e cottura dei panigacci fino all’arrivo sul tavolo, grazie al forno a legna, che si trova direttamente all’interno della sala. La conduzione del ristorante è affidata alla famiglia Chiocca: Clara e Francesco, i proprietari storici, sono i capostipiti. Hanno poi seguito le loro orme i due figli: Massimo, con la moglie Sonia e Antonella, con il marito Edgardo e i nipoti Lorenzo e Francesca.

M.L.