Cinema ’Human from Gaza’ premiato a Spello

CARRARAA Luca Galassi il premio della quattordicesima edizione del Festival del cinema di Spello, che si è svolto nei giorni scorsi in Umbria. La pellicola del regista carrarese ‘9 Human from Gaza’ ha vinto la sezione cortometraggi della manifestazione, su oltre 150 titoli arrivati da tutto il mondo e 40 selezionati. Inizialmente la giuria di esperti l’aveva selezionato tra i dodici titoli vincitori, per poi consacrarlo come best short della sezione corti. Galassi non ha potuto ritirare il premio a causa di impegni personali, ma questa vittoria segna una svolta importante per la sua carriera di regista indipendente. Un importante riconoscimento per questo lavoro che dura 35 minuti ed è stato girato nel 2018. Il secondo premio, quello della Giuria, è andato invece al cortometraggio spagnolo ‘The Companion’.

Giornalista, fotografo, documentarista e film maker indipendente Galassi attualmente insegna letteratura a Carrara, ed è stato a lungo collaboratore del nostro giornale. Da anni oltre alla passione per il cinema coltiva anche la vena artistica, realizzando sculture a forma di pesce realizzate con pezzi di biciclette, motociclette, posate, binocoli, strumenti musicali, orologi e altri rottami.

‘9 Human for Gaza’ racconta nove storie in cui i protagonisti palestinesi sono quasi tutti ventenni. Giovani che vivono tra le rovine di tre guerre, povertà, disoccupazione, il regime di Hamas e l’assedio israeliano. Ma le avversità non sono riuscite a strappare a questi giovani il sorriso, le ambizioni e i sogni. Attraverso l’arte, la musica, lo sport, il divertimento e, soprattutto, l’ingegno, queste storie riproducono un’immagine di Gaza piena di energia ed entusiasmo. La ricerca di libertà e l’indipendenza è il leit-motiv delle loro esistenze. Un documentario che racconta di coraggio, splendore, speranza e umanità con una narrazione alternativa ai cliché e ai luoghi comuni che spesso circondano le storie umane che provengono da Gaza.

Regia e riprese: Luca Galassi, montaggio: Luca Galassi, Seba Morando. Credits: Lorenzo Del Bianco (Dude), Daniele Castrogiovanni, Gianni Zecca, Meri Calvelli, CISS Gaza, Valentina Venditti, Saber Snoussi, Awni Farhat, Nordin Lemnaouer Ahmine. A decretare la vittoria del cortometraggio di Galassi è stata una giuria composta dall’attrice Silvia D’Amico, dall’attore Alessandro Sperduti, da Marco Compiani di ‘Vivo Film’, di Radio 1 Francesca Romana Ceci e dal regista Federico Sfascia.