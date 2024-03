Cinema cerca un barista. Enoteca assume commesso

Offerte dagli Informagiovani della Versilia. Per info www.giovaniversilia.it.

BARISTA. Cinema a Forte dei Marmi cerca barista per vendita cibo e bevande confezionate e popcorn. Esperienza, buon inglese. Da subito con contratto a tempo determinato. Orario 20.30-23, 5 giorni lavorativi. Rif. IG/550.

COMMESSO. Enoteca a Pietrasanta cerca commesso per vendita, mescita, riorganizzazione punto vendita e magazzino. Gradita ma non indispensabile esperienza, buona conoscenza lingua inglese, conoscenza base pacchetto Office, preferibile possesso Haccp e sicurezza nei luoghi di lavoro, patente B. Da subito con contratto di lavoro di apprendistato o a tempo determinato. Orario 9-13 e 16-20 per 6 giorni lavorativi. Rif. IG/549.

AIUTO CUCINA. Ristorante a Pietrasanta cerca aiuto cucina per pulizia e taglio verdure, impasti di base, preparazioni. Diploma alberghiero. Da maggio a fine settembre, apprendistato o tempo determinato con possibile sviluppo. Orario 9.30-13.30 e 18.30-22.30, da mercoledì a domenica. Rif. IG/548.