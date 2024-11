Cimiteri ’promossi’ per la ricorrenza. Pulizie al fotofinish, decoro fai da te

Cimiteri tirati a lucido per la giornata dedicata ai defunti. Complice la bella giornata di sole tantissime persone si sono recate a fare visita ai propri cari: molte persone sono anche venute da fuori città pur di non perdere l’occasione di rivedere un volto amato. Tantissimi fiori e piante hanno riempito di colori i cimiteri cittadini, e per l’occasione il traffico davanti a Turigliano è stato regolato dalla polizia municipale. Anche se in questi giorni chi frequenta i cimiteri ha lamentato che le operazioni di pulizia sono state fatte a ridosso della ricorrenza. Nonostante tutto in occasione della giornata di ieri parenti e amici hanno potuto fare visita ai loro cari nel massimo dell’ordine e del decoro. Qualcuno a Marcognano si è lamentato che le pulizie erano ancora in corso nella giornata di giovedì 31 ottobre, e che la pulizia con idropulitrici ha disturbato tutti quelli che erano andati al camposanto per sistemare le tombe di parenti e amici. E aggiungono che con un solo operaio, in un cimitero monumentale come lo è quello di Marcognano, il secondo più grande dopo Turigliano, assicurare il dovuto decoro è impossibile. E questo nonostante il grande impegno profuso dal lavoratore di Nausicaa. In sostanza questi habitué del cimitero dicono che a Marcognano per avere un servizio efficiente di operai ne servirebbero almeno quattro al giorno, per tutto l’anno.

A Turigliano non si sono registrati disagi, così come a Bedizzano, Colonnata e altre frazioni montane in cui ci sono i cimiteri. Eccezion fatta per il paese di Codena dove il cimitero è stato tirato a lucido dagli stessi residenti. In particolare a Codena durante l’estate erano state rimosse le tombe di circa sedici defunti, e le terre che sono state rimosse non sono mai state sistemate o portate via. Almeno i sassi bianchi, il cosiddetto ghiaino, dopo le numerose insistenze dei residenti sono stati portati. I paesani hanno dovuto anche provvedere a far aprire la chiesina del cimitero per consentire al prete di celebrare la giornata dei defunti. Ma prima l’hanno ripulita e autofinanziandosi hanno comprato un tappetto verde da mettere all’esterno. Da tempo i paesani lamentano anche una perdita alla fontanina in fondo ai loculi, che crea pozzanghere e sporca le tombe. A Sorgnano invece una parte del camposanto è ancora transennata, dopo che sono state rimosse delle tombe. Ma per il resto chi ha voluto andare a fare un saluto ai suoi cari ha trovato tutto molto decoroso.