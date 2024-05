Ciak si gira... Il centro rivive il grande cinema

Al via oggi la prima edizione di “Ciak! Si Gira” dalle 16 alle 19. Un evento nato e organizzato dai commercianti aderenti al Ccn Massa da Vivere con la collaborazione di diverse compagnie, associazioni di teatro e musical. Presenti: “La Fabbrica delle Farfalle” di Alberto Nicolai; gli allievi della succursale di Fivizzano di Arts & Musical School Centro Studi Musical di Lara e Morena Maggiani; Aics Musica e Spettacolo Massa e Compagnia Teatrale Sognando; da Viareggio “Giove Teatro” premiata a Lucca Effetto Cinema con il Premio Migliore Performance; Chiara Venturini e Irene Baruffetti, “Le Canzoniere”; Gioca Mistero; il giovane attore Niccolò Barbato. Per seguire il percorso di “Ciak! Si gira” una mappa che verrà consegnata davanti al Teatro Guglielmi. E in piazza Aranci foto e selfie con i cosplayers.