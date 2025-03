Chiude per i lavori l’ufficio postale di via San Giovanni

Si prepara ad una prolungata chiusura l’ufficio postale di piazza San Giovanni 13 a Villafranca: dal 20 marzo al 5 maggio sarà inaccessibile al pubblico per consentire i lavori “Polis – Cittadinanza digitale Casa dei Servizi Digital”. Il progetto, già realizzato in altri sportelli lunigianesi, ha l’obiettivo di rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e superare il digital divide.

Durante tutto il periodo di chiusura saranno utilizzabili gli uffici postali limitrofi: a Filattiera in via Ponte Provinciale 34 e a Filetto in Borgo Ariberti 14, entrambi aperti dal lunedì al venerdì ore 8,20-13,45, sabato 8,20-12,45; ad Aulla in via Anacarsi Nardi 36 (dal lunedì al venerdì ore 8,20-19,05, sabato 8,20-12:35, dotato di ATM fruibile H24). L’ufficio postale di Villafranca riaprirà al termine dei lavori, salvo variazioni di cui Poste Italiane si impegna a dare tempestiva comunicazione.