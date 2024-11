Chiude l’ufficio postale per diventare high tech

Un ufficio postale tutto nuovo e super tecnologico. Dalla prossima settimana l’ufficio postale di Filattiera chiuderà i battenti: è stato infatti selezionato da Poste italiane per un miglioramento degli spazi che rientra nel progetto Polis. Sarà interessato da lavori infrastrutturali, per permettere la trasformazione degli spazi in un’ottica di più proficua fruizione dei servizi per la cittadinanza. Poste Italiane partecipa al Piano Complementare Pnrr con il Progetto Polis, Casa dei servizi di cittadinanza digitale, promosso dal Governo, il cui obiettivo è quello di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del digital divide nei piccoli centri e nelle aree interne di comuni con popolazione al di sotto dei 15.000 abitanti.

Gli uffici postali dei comuni coinvolti, come quello di Podenzana, Filetto, Bagnone e ora Filattiera, saranno dotati di nuovi spazi e dotazioni tecnologiche per facilitare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e sostenibilità ambientale, contribuendo in modo determinante al raggiungimento degli obiettivi che l’Unione Europea e l’Italia si sono date con il piano Next Generation EU.

La trasformazione degli spazi degli uffici postali sarà utile per lo sviluppo di attività innovative e saranno molti i servizi della pubblica amministrazione di cui i cittadini potranno usufruire attraverso i canali fisico-digitali di Poste Italiane. E ieri mattina la sindaca Annalisa Folloni è andata a salutare le dipendenti. "Come amministrazione - ha detto la Folloni - siamo soddisfatti che sia stato perso in considerazione il nostro ufficio postale, che fa parte di un piccolo comune ed è punto di riferimento dei cittadini e di coesione tra pubblica amministrazione e cittadini. Da tempo c’è stata la richiesta di avere uno sportello Atm per prelievi automatici, che sarà installato e funzionante a partire dal 2025".

"Si tratta di una scelta in controtendenza che ci fa piacere, l’apertura di uffici Polis potrà offrire ai cittadini un’ampia gamma servizi. L’ufficio resterà chiuso fino al 17 dicembre, i cittadini potranno recarsi all’ufficio di Scorcetoli oppure a quello di Pontremoli. Ringraziamo Poste italiane, grazie ai fondi del Pnrr si riesce ad arrivare a un ottimo risultato per i nostri cittadini. Ho voluto salutare le dipendenti dell’ufficio, assieme alle loro colleghe di Scorcetoli sono importante riferimento per gentilezza e disponibilità nel risolvere, spesso, i problemi delle persone più anziane".

Monica Leoncini