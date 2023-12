Charles Dickens e il passato genovese. Gli studi di Marzia Dati

La Dickens Fellowship di Carrara è stata ospitata a Palazzo Tursi a Genova in occasione della presentazione del volume ‘Genova con gli occhi di Dickens’. Il volume è stato illustrato da Marco Cazzulo e Matteo Frulio, soci della filiale carrarese della Dickens Fellowship. Alla presenza del Console onorario del Regno Unito Denise Dardani e di altre autorità, Marzia Dati, presidente della Dickens Fellowship Italia, ha parlato dei rapporti culturali tra Carrara e Genova, sottolineando che come Dickens se non avesse vissuto a Genova dal luglio 1844 a giugno 1845 non sarebbe mai venuto a Carrara ospite di William Walton. Domani alle 17 nella sede in piazza Alberica ci sarà la presentazione di ‘Cesare Vico Lodovici e il racconto di Natale The Cricket on the Hearth’ a cura di Marzia Dati e Sara Marcuccetti, con la partecipazione straordinaria di Chiara Poletti, Edoardo Isoppi e Alessio Pollina, tre giovani studenti appassionati di letteratura inglese e di Charles Dickens.