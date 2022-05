Cgil, Gozzani è vicino all’addio Potrebbe andare a Roma o Firenze

di Andrea Luparia

Novità in vista in Camera del Lavoro. Paolo Gozzani, segretario provinciale “storico“, tra non molto dovrebbe lasciare il suo incarico. Attenzione: non è partito alcun siluro. Gozzani ha diretto la Cgil provinciale mantenendone intatto il peso politico e sindacale. Al 31 dicembre la Camera del Lavoro aveva oltre 18mila iscritti (per la precisione pare 18.794). Certo, in questi anni il mondo è cambiato anche a Massa e a Carrara. E quindi anche la Camera del Lavoro ha modificato la sua presenza sul territorio. E i suoi interlocutori. Fino alle ultime elezioni amministrative c’erano sindaci di sinistra sia a Massa che a Carrara e questo in qualche modo facilitava i rapporti. Ora non è più così. Ma la Cgil si è comunque confermata il primo sindacato in provincia. Ha però cambiato “pelle“ e non solo. Facciamo qualche esempio. Se fino al secolo scorso il sindacato “rosso“ era formato in maggioranza da uomini, ora il rapporto è molto più equilibrato. E se prima la categoria più forte, almeno come prestigio, era la Fiom (i metalmeccanici, per capirci) ora la Fiom in provincia ha circa 700 iscritti (più meno che più). Colpa di qualcuno? Difficile dirlo; di sicuro il calo verticale del numero degli operai presenti in provincia ha contribuito non poco. Ma è giusto dire che alle ultime elezioni per le Rsu, a cantare vittoria è stata la Fim-Cisl. La categoria più forte ormai è di gran lunga quella dei pensionati, ovvero lo Spi, il sindacato pensionati Cgil. Hanno la tessera Spi in tasca ben 7.521 pensionati. Non sono il 50% degli iscritti alla Camera del Lavoro ma hanno di gran lunga la maggioranza relativa. I capelli bianchi, insomma, hanno surclassato da tempo le tute blù. Ufficialmente però i lavoratori attivi sono ancora in maggioranza. Tra loro la categoria più forte è la Filcams (che unisce i lavoratori del terziario, del commercio, gli stagionali, ecc.) con 3.595 tessere. E’ più forte della Fiom anche il sindacato della scuola Flc che al 31 dicembre 2021 aveva 1.066 tessere (con molte più donne che uomini). Da notare che il sindacato guidato da una donna, Isa Zanzanaini, è risultato il più votato alle ultime elezioni nelle scuole. Ben piazzata anche la Filctem (ovvero chimici, tessili ecc) con quasi 500 iscritti. La categoria che rappresenta i lavoratori precari ha invece circa 1.300 tesserati.

Tornando a Paolo Gozzani, il cambio della guardia, che avrà luogo con tutti gli onori, dovrebbe arrivare entro l’anno, al massimo nei primi mesi del 2023. In passato il segretario della Camera del Lavoro aveva respinto ogni lusinga politica e anche adesso pare che il suo futuro sarà all’interno della Cgil. Se andrà a Firenze, a Roma o resterà in provincia si saprà solo a tempo debito. Chi verrà al suo posto? Per adesso ci sono solamente delle ipotesi ma il nome che circola con più insistenza è quello di Nicola Del Vecchio.