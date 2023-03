Cesvot, nuovo vertice Cristiano Corsini eletto presidente provinciale

Cristiano Corsini nominato presidente della delegazione Cesvot. E’ stato rinnovato il direttivo provinciale dellla delegazione: all’assemblea sono state chiamate a votare tutte le 592 realtà del terzo settore del territorio. Cristiano Corsini gestirà per i prossimi anni il team di operatori che offre servizi gratuiti di orientamento ad associazioni di volontariato, rappresentanti e operatori degli enti pubblici, cittadini. Il nuovo direttivo è composto da 18 persone che rappresentano il variegato mondo del volontariato della provincia.

La nuova squadra è composta dal presidente Cristiano Corsini, già vertice della Pro Loco di Fontia, dalla vicepresidente vicaria Giulia Bugliani Aics Solidarietà, dai vice presidenti Francesca Menconi del Cif e Andrea Toni Radio Cb “Il Castello”, dai consiglieri Endas Marco Martini, Riccarda Tessa dell’Avo, Danilo Barbieri della Pro Loco di Fossola-Moneta, Gian Luigi Fondi del “Consolato del Mare”, Umberto Moisè del gruppo volontari del carcere di Massa, Marcello Angella Radio Cb Pontremoli, Fabrizio Giromella della Pubblica Assistenza di Carrara, Paolo Moruzzi dell’Avis comunale Carrara, Andrei Lucian Martisca dell’Avis provinciale, Claudio Simonini Croce Oro Massa-Carrara, Annamaria Pregliasco Pozzo d’Acqua, Chiara Bigini Auser, Alessandro Ruggieri Radio Cb Podenzana, Giuliana Sartorio Apodi associazione polisportiva disabili.

"Ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata, per me è un onore presiedere per i prossimi anni la squadra alla guida di Cesvot – afferma il neopresidente Cristiano Corsini –. Ci impegneremo per allargare ancora di più la rete delle associazioni del terzo settore che partecipano alla vita di Cesvot, e cerchermo di ampliare le collaborazioni sul territorio, partecipando alle iniziative che vengono organizzate da amministrazioni e da altre realtà locali".

Cristiano Corsini, classe 1978 guida ambientale, accompagnatore turistico e agente immobiliare, è stato segretario provinciale Unpli, presidente della Pro Loco Fontia e consigliere delegazione Cesvot. Tra gli incarichi è delegato alla Memoria del Comune di Carrara e membro del tavolo dei gemellaggi del Comune di Massa. Coinvolte le 592 realtà del terzo settore, le 180 organizzazioni di volontariato, le 291 associazioni di promozione sociale, le 68 imprese sociali, le 53 onlus.