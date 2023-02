Cermec vende autocarri, strutture prefabbricate e una spazzatrice

Il Cermec mette in vendita i beni aziendali in dismissione, quelli non più necessari all’azienda che comportano un costo. La vendita sarà effettuata tramite asta pubblica con offerta segreta, una cifra superiore rispetto al prezzo iniziale di vendita, mentre per l’aggiudicazione sarà usato il criterio del rialzo, vale a dire l’offerta più alta rispetto a quella della base d’asta. Nello specifico Cermec vende un autocarro Daewoo Lublin con cassone ribaltabile trilaterale (base d’asta 3mila e 500 euro più Iva) del 2000 e con un chilometraggio di 22.478 chilometri. Un complesso ad uso uffici o spogliatoi di cantiere costituito da 13 elementi modulari prefabbricati per un totale di 325 metri quadrati, con base d’asta di 5mila euro più Iva. Una spazzatrice Ravo 5002 a gasolio con motore Iveco (base d’asta 2mila e 500 euro più Iva), immatricolata nel 2001 e una percorrenza di 62.347 chilometri. E ancora: una Smart berlina ‘FourTwo’ a benzina (2mila euro più Iva), immatricolata nel 2006 e con 26mila e 500 chilometri. Gli interessati dovranno compilare la richiesta (è sul sito di Cermec), allegare copia di un documento in corso di validità e spedire a Cermec Spa, via Longobarda 4, 54100 Massa (Ms), entro le 13 del 10 marzo in plico chiuso, firmato e sigillato su tutti i lembi con scritto le generalità del mittente e la dicitura ‘Offerta per asta pubblica per la alienazione di beni aziendali’ con specificato il mezzo che si intende acquistare. Si potranno vedere mezzi e moduli concordando appuntamento con l’ufficio gare o via mail a [email protected] o telefonando allo 0585 8894.330. L’esito dell’asta si saprà il 14 marzo.

A.P