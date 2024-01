Cercansi cuochi, estetiste e colf

Le offerte di lavoro pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature visitare il sito https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 COLF. Si ricerca un collaboratore domestico con almeno 1 anno di esperienza nella mansione e conoscenza della cucina tipica orientale. Sede di lavoro Carrara. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-211452.

1 CUOCO. Per stabilimento balneare si ricerca per la stagione estiva 2024 un cuoco con esperienza nella mansione in possesso di Haccp. Sede di lavoro Massa. Contratto stagionale. Offerta MS-211415.

1 AIUTO CUOCO. Per stabilimento balneare si ricerca per la stagione estiva 2024 un aiuto cuoco con esperienza nella mansione in possesso di Haccp. Sede di lavoro Massa. Contratto stagionale. Offerta MS-211412.

1 ESTETISTA. Centro estetico ricerca tirocinante dal mese di marzo a settembre con almeno 2 anni di scuola da estetista. In particolare per manicure, ricostruzioni unghie, smalto cotto e gel. Sede di lavoro Aulla. Offerta NS-211396.

1 GOVERNANTE. Hotel ricerca un cameriere ai piani/governante con esperienza specifica per le attività proprie del profilo: pulizia delle camere e delle parti comuni, gestione e conteggio carichi e scarichi di biancheria. Capacità di organizzare in autonomia la giornata lavorativa propria e della collega. Gradita la conoscenza dell’inglese almeno a livello base. Part time 24 ore la settimana su turni. Tempo determinato. Sede Massa. Offerta MS-211361.

1 CUOCO. Hotel ricerca un cuoco con esperienza per le attività proprie del profilo: preparazione piatti del menù fisso (gruppi di 50/60 persone), pasticceria di base, gestione degli approvvigionamenti e delle scorte. Capacità di condurre il proprio lavoro in autonomia. Part time 24 ore la settimana su turni. Tempo determinato da marzo a fine ottobre. Sede Massa. Offerta MS-211356.