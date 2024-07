Centinaia di persone alla kermesse ’Paper Fest’

Un successo alla Paper fest in piazza San Francesco. Si trattava dela prima rassegna di presentazioni di libri lanciata dalla casa editrice Paper First della Società Editoriale Il Fatto. Un gran numero di persone ha risposto all’invito e ieri, per tutta la giornata, si è respirato aria di cultura in centro. L’evento è iniziato alle 10,15 con l’inaugurazione assieme alla sindaca Serena Arrighi, l’assessore Gea Dazzi e la stessa Monteverdi. Poi è stata la volta di Alessandro Di Battista presenta ’Scomode verità’ con la giornalista Sara Lucaroni. Nel pomeriggio Andrea Scanzi ha presentato ’La Sciagura. Un racconto di questi tempi sbandati’. Alle 20 la giornalista de La Nazione, Cristina Lorenzi ha presentato Antonio Padellaro con il libro ’Solo la verità lo giuro’. Alle 21 è stata la volta di Selvaggia Lucarelli ’Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez’. Ha chiuso alle 22 Marco Travaglio su ’Israele e i palestinesi in poche parole’.