"Celebrando il Solstizio d'Inverno: l'Albero Cosmico di Nadia Antonello e Paolo Ghezzi"

Aspettando il solstizio d’inverno: l’Albero cosmico di Nadia Antonello e Paolo Ghezzi e gli astrofili del Planetario di Marina di Carrara protagonisti domani alle 18 in Duomo della perfomance che vedrà l’osservazione della Luna e di Giove. Il solstizio d’inverno è il giorno più corto dell’anno e segna l’inizio dell’inverno. In questo momento di magia astrale, in collaborazione con il Planetario ’Masani’, sarà possibile uno sguardo ravvicinato della volta celeste. Gli astrofili racconteranno il significato astronomico della stella di Betlemme e del solstizio d’inverno sotto le luci dell’Albero cosmico, che riprende il significato originario del tradizionale Albero di Natale, simbolo di unione tra la terra e il cielo e il cui puntale è una stella cometa che si accende al passaggio in tempo reale dei corpi celesti sopra il Mediterraneo.