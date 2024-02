C’è grande richiesta di laureati. Ma la preparazione non è adeguata

C’è la richiesta di personale laureato, pari a 90 unità. Le imprese apuane dichiarano difficoltà di reperimento per più di 7 laureati su 10 (72%), in forte aumento rispetto al 53% di un anno prima. La motivazione principale? La carenza di candidati, indicata in un caso su due, mentre la preparazione degli stessi è percepita come non adeguata nel 16%. Al 43% dei laureati in ingresso è richiesta un’esperienza pregressa nella professione, mentre quella nel settore interessa il 45% delle figure professionali in entrata. Cresce molto la richiesta di personale con diploma di scuola media superiore (400 unità), che raggiunge il 37% delle entrate complessive, con un aumento di circa 130 unità in valore assoluto. Le imprese considerano difficile da reperire più di un diplomato su due (56%), nel 35% dei casi per la mancanza di candidati disponibili e nel 19% per una preparazione considerata inadeguata alle proprie esigenze. Tra i diplomi secondari gli indirizzi più richiesti, con 60 entrate ciascuno nel mese, sono meccanica, meccatronica ed energia, difficili da trovare in 6 casi su 10, e amministrazione, finanza e marketing con una difficoltà di reperimento inferiore (39%). Per i diplomati in trasporti e logistica le entrate sono 50, con una criticità nel trovarli il 66%. Seguono, con 40 entrate ciascuno e con richieste che rimangono inevase in oltre 9 casi su 10, i diplomati in costruzioni, ambiente e territorio e in produzione e manutenzione industriale e artigianale. Le imprese richiedono anche 40 diplomati in turismo, enogastronomia e ospitalità e in elettronica ed elettrotecnica. La richiesta di figure professionali con qualifica è pari a 400 unità (37% del totale), con difficoltà a reperirle al 60%, per mancanza di candidati (38% delle entrate) e un livello di preparazione non adeguato (22%). Tra gli indirizzi più richiesti meccanico (70 entrate), con una difficoltà di reperimento del 64%, edile (60 entrate) dove 8 figure su 10 sono introvabili, e trasformazione agroalimentare (60 entrate).