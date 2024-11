Casa rossa occupata ’Verso i beni comuni’

Tutto pronto per questo pomeriggio alle 15 a Villa Schiff con i membri di Casa rossa occupata, coloro che ormai da mesi stanno lottando con lo sgombero imposto da Anas dello stabile sulla Aurelia che occupavano ormai da 12 anni.

’Costruiamo futuri possibili - Verso i Beni Comuni a Montignoso’ è il titolo dell’evento in programma questo pomeriggio, al quale interverrà anche Giuseppe Micciarelli, giurista e ricercatore dell’Università Federico II di Napoli. Un momento, dopo la giornata trascorsa dai membri con l’ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, a discutere di beni comuni e su come l’ex primo cittadino aveva risolto la mancanza di spazi per la cultura e la costante domanda da parte delle associazioni, per approfondire il tema in cerca di una soluzione concreta, quando manca davvero poco allo sgombero effettivo.

Nella stessa giornata, i membri di Casa rossa occupata, fanno sapere che iniziano i laboratori di cartapesta per costruire assieme le maschere della ’Pafana’ di Montignoso, che poi saranno indossate durante la notte più lunga per il paese. "Vi invitiamo a sostenerci nella Resistenza allo sgombero – scrivevano giorni fa –, affinché questo percorso dimostri nella pratica cosa i Beni Comuni possono rappresentare per Montignoso e per tutta la Provincia. Le montagne, l’acqua, le oasi naturali e si, anche gli edifici abbandonati e autorecuperati, sono un valore da preservare. Il futuro si costruisce con l’impegno collettivo".