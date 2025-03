Casa di comunità, via libera. Il progetto diviso in due lotti: "Traguardo per il territorio"

Via libera alla nuova casa di comunità nell’area della ex stazione ferroviaria di Aulla. A riferirlo è il sindaco stesso, Roberto Valettini, in esito a un complesso iter che ha visto l’ente comunale in prima linea dalla fase istruttoria fino al permesso a costruire rilasciato dal Suap dell’Unione dei Comuni all’Azienda Usl Toscana Nord Ovest. La nuova struttura verrà edificata in Via Roma, nell’area dell’ex stazione indicata dal Masterplan elaborato a seguito dell’evento alluvionale del 2011 come sito di delocalizzazione degli uffici pubblici ubicati in zona a rischio. L’intervento vedrà la sua realizzazione in due lotti funzionali: il primo, riguarda l’edificio e il corpo centrale di collegamento, mentre il secondo lotto riguarda la realizzazione di un ulteriore edificio e delle aree esterne a suo servizio che includono una viabilità interna, parcheggi, spazi pedonali e aree verdi.

"Finalmente posiamo un altro tassello dell’imponente opera di ricostruzione della città – dice Valettini – Si tratta di un traguardo conquistato con grande impegno dall’amministrazione e tutto lo staff tecnico dell’ente, a partire dal dirigente. La maxi opera non solo metterà a disposizione della cittadinanza un polo socio-sanitario multidisciplinare ma restituirà a questa parte dell’assetto urbano una riqualificazione e rigenerazione sostanziale". Si sostanzia, dunque, l’accordo di programma che solo un anno fa aveva formalizzato il consenso delle parti sull’ipotesi di realizzazione della Casa di Comunità di Aulla, a partire dalla cessione del terreno assicurata all’azienda Usl da parte del Comune e proseguita con interlocuzioni serrate del sindaco con la Regione Toscana e Usl TNO. La maxi opera sarà finanziata con le risorse dell’articolo 20, destinate al programma straordinario di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, per 2,56 milioni di euro e un cofinanziamento aziendale per arrivare a 2,7 milioni. Sempre l’azienda sanitaria ha regolato le spese di caratterizzazione, bonifica, acquisto e urbanizzazione per l’area di propria competenza, pari a circa 815mila euro. Comune e Asl avevano convenuto la realizzazione in quel sito che ben si inserisce nel contesto urbano dal punto di vista volumetrico, spaziale e dei flussi veicolari e pedonali. Nella Casa di Comunità aullese, struttura che replica il nuovo modello organizzativo dell’assistenza di prossimità del Servizio Sanitario Nazionale, la popolazione potrà usufruire di una presa in carico mediante un approccio multidisciplinare basato sulla più stretta integrazione possibile: un’azione d’equipe tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali interni, infermieri di famiglia o comunità e altri professionisti della salute ai quali si aggiunge il personale amministrativo. A conclusione dell’iter, il sindaco Valettini è soddisfatto: "Quest’opera – dice – assicurerà un servizio socio-sanitario importante di cui la collettività, non solo aullese ma di tutta la bassa Lunigiana, potrà beneficiare e con particolare riguardo alle persone più fragili".