Carrarese, prove tecniche per la squadra. Amichevole ok per gli azzurri di Calabro

Proficua sgambata degli azzurri allo stadio ‘Buon Riposo’ di Pozzi dove hanno affrontato i padroni di casa del Seravezza, squadra di serie D, imponendosi per 4 a 2. Mister Calabro in porta ha risparmiato Bleve facendo giocare un tempo per uno a Chiorra e Mazzini. Si è affidato in difesa ad un terzetto inedito guidato da Guarino e completato da Oliana a destra e Motolese a sinistra. A centrocampo hanno giostrato Zuelli e Cavion con Belloni e Bouah sugli esterni che si sono anche scambiati di fascia. Davanti Cerri ha fatto da terminale offensivo affiancato da Capello e Falco. Nel primo tempo la Carrarese si è divorata alcune ghiotte occasioni da gol con Capello, Falco e Belloni. E’ riuscita a trovare la via della rete con Bouah, servito davanti al portiere da Cavion. Prima del riposo è arrivato anche il raddoppio grazie ad una rete da metà campo di Capello che ha visto il portiere fuori dai pali e lo ha beffato con uno spiovente meritandosi l’applauso convinto dei presenti.

Il tecnico pugliese ha iniziato la ripresa con lo stesso undici operando poi in corso di tempo cinque cambi. Sono usciti Zuelli, Belloni, Falco, Bouah e Cerri ed al loro posto sono subentrati Coppolaro, Maressa, Cicconi, Palmieri e Panico. Il Seravezza ad inizio ripresa ha accorciato le distanze con Bellini ma la Carrarese le ha ristabilite con un gol di Cerri. Nell’ultimo quarto d’ora i padroni di casa si sono fatti di nuovo sotto con la marcatura di Stabile. La formazione marmifera ha chiuso i conti con una punizione dalla trequarti di Palmieri che ha superato l’estremo difensore seravezzino. Niente partitella, quindi, per diversi elementi quali Illanes, Imperiale, Giovane, Capezzi, Schiavi, Grassini, Finotto, Zanon e Cherubini.

Non era in gruppo Hjörtur Hermannsson che ha risposto alla convocazione della propria nazionale. Il difensore sarà impegnato questa sera in Islanda nella gara di Uefa Nations League contro il Galles. Lunedì sera, sempre in casa, l’Islanda giocherà ancora nella competizione, stavolta contro la Turchia. Hermansson non dovrebbe tornare a Carrara prima di mercoledì prossimo e quindi le possibilità di vederlo titolare contro il Mantova alla ripresa del campionato appaiono piuttosto ridotte considerato che gli altri difensori si saranno allenati con continuità agli ordini di Calabro.

E’ ancora ai box, infine, Shpendi che si sta sottoponendo a terapie per guarire dall’infiammazione agli adduttori. La Carrarese continuerà ad allenarsi stamattina, sempre allo stadio Buon Riposo di Pozzi. Resta ancora da certificare il rientro a Carrara dalla prossima settimana.

Gianluca Bondielli