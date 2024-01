Carrarese ancora ko. Subito sotto in avvio. L’attacco resta lento

MUGELLO BORGO SAN LORENZO

35

PALLAMANO CARRARESE

21

MUGELLO BORGO SAN LORENZO: Frizzi, Maretti, Nigro, Cappelli, Scianni, Di Fabrizio 6, Milani, Vignini 3, Petani 2, Gigli, Solano 5, Pelli, Mannelli 10, Pasquini, Rossi 7, Sbricchi. All. Bini.

PALLAMANO CARRARESE: Antognetti, Pelli F. 1, Pallano 2, Pelli G. 2, Mazzanti 3, Perotto 3, Galano, Meoni 5, De Giorgi, Bugliani, Benedetti 3, Biagetti, Benmansour, Gini 2. All. Vezzoni.

Primo tempo 12-7

Arbitri: Della Maggiora e Nocentini

CARRARA – Pesante sconfitta per la Polisportiva Carrarese che in Mugello non riesce ad invertire il trend negativo e subisce la quarta sconfitta consecutiva su cinque partite giocate. Una gara non impossibile alla vigilia, ma che in campo si è trasformata in una Caporetto con un -14 finale. Già sotto di cinque reti a metà gara dopo un primo tempo con le difese che hanno prevalso sugli attacchi, nella ripresa i gialloazzurri non sono riusciti a raddrizzare il match (parziale 23-14) subendo l’inevitabile sconfitta, complice anche un attacco opaco. Saltata la prima partita di ritorno contro il Prato (i lanieri si sono ritirati dal campionato a inizio stagione), a fine mese Carrara recupererà la gara con Montecarlo Lucca, valida per la sesta di andata. La classifica: Grosseto e Medicea 10 punti; Massa Marittima 8; Mugello 6; Carrarese e Montecarlo 2; Tavarnelle 2. (nella foto Marino Benedetti, terzino)

