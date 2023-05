Carrara si svela attraverso i libri I gioielli della casa editrice Sea

CARRARA

La cultura del territorio raccontata in quattro appuntamenti a Palazzo Cucchiari. Protagonisti della rassegna ‘Carrara si racconta’ realizzata dal Comune di Carrara in collaborazione con la Fondazione Giorgio Conti sono i libri editi da Sea di Enzo Maestripieri, Marcello Bernieri, Manrico Viti, Mauro Borgioli e Beniamino Gemignani.

Si parte giovedì 11 maggio alle 18,30, con ‘Apuane 2’ di Enzo Maestripieri. Con il predecessore ‘Apuane 80 itinerari classici e d’avventura’ rappresenta il testo di riferimento per l’escursionismo in Apuane. Le due guide formano un dittico che offre al lettore una importante guida sulle possibilità escursionistiche di alto livello offerte dalle alpi Apuane. La presentazione è a cura della sezione di Carrara del Club Alpino Italiano e vedrà la presenza dell’autore, con Antonio Gasperi e Andrea Marchetti. Il secondo appuntamento è in programma per le 18,30 di giovedì 18 maggio con ‘William Walton e il suo tempo’ di Marcello Bernieri. Pubblicato nel 1993 in edizione bilingue (italiano-inglese), è dedicato alla figura di William Walton, uno dei protagonisti della storia dell’industria marmifera carrarese del secolo scorso, sicuramente il più importante assieme a Carlo Fabbricotti. A presentare il volume interverranno Marzia Dati e Daniele Canali. Giovedì 15 giugno alle 19 l’Accademia albericiana presenta ‘Carrara e la sua gente’ di Mauro Borgioli e Beniamino Gemignani: una guida di riferimento di Carrara in due volumi, il primo dedicato al centro storico e il secondo ai paesi a monte e ai centri al piano. È tuttora tra i titoli più richiesti dalle librerie di tutto il comprensorio. Saranno presenti l’autore Beniamino Gemignani, Maurizio Da Mommio e Alessia Geloni. Chiude la rassegna giovedì 22 giugno alle 19 ‘La lunga Cisa’ di Manrico Viti, probabilmente il più bel romanzo ambientato a Carrara, che narra con vivacità di colori e realistica rappresentazione le eroiche vicende delle donne carraresi durante l’ultima guerra. La presentazione è affidata all’assessore alla cultura del Comune Gea Dazzi e a Gualtiero Magnani. "Diventa importante – ha detto l’assessora alla Cultura Gea Dazzi – tramandare il patrimonio di conoscenza che è la base su cui poggia la nostra comunità e contribuire a mantenerlo vivo. Un libro è vivo se lo si legge e meglio ancora se lo si racconta in occasioni pubbliche".