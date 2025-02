Carpentieri navali pizzaioli e idraulici

Le proposte delle aziende pubblicate agli sportelli del Centro per l’impiego di Massa Carrara. Per candidature https://lavoro.regione.toscana.it/ToscanaLavoro.

1 CARPENTIERE NAVALE. Si ricerca carpentiere navale con esperienza , buona manualità, disponibilità all’apprendimento sul cantiere, padronanza lingua italiana o madrelingua e possesso patente B. Contratto a tempo determinato. Sede di lavoro Massa. Offerta MS-248101.

1 IDRAULICO. Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettronici e fotovoltaici, ricerca un/una idraulico in possesso di patente B per installazione di caldaie e impianti fotovoltaici. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione, full time. Per i candidati senza esperienza si valuta l’inserimento con contratto di apprendistato (18-29 anni).Sede Massa Carrara. Offerta MS-248063.

ELETTRICISTI. Azienda operante nel settore dell’installazione di impianti elettronici e fotovoltaici, ricerca elettricista impiantista di cantiere in possesso di pat B, per installazione di impianti civili e fotovoltaici. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di stabilizzazione, full time. Per i candidati senza esperienza si valuta l’inserimento con contratto di apprendistato (18-29 anni). Offerta MS-248059.

1 CUOCO PIZZAIOLO. Pizzeria al taglio e da asporto di Massa ricerca 1 aiuto pizzaiolo per le seguenti attività: lavorazione e sporzionamento impasto, servizio al banco e pulizie locale, preferibilmente con esperienza. Richiesto attestato Haccp. Orario di lavoro part-time, contratto inizialmente a tempo determinato trasformabile.Offerta MS-247903.

SALDATORE TUBISTA. Impresa di progettazione, produzione e assemblaggio componenti elettrici e meccanici ricerca un Saldatore per attività di saldatura leggera a tig e a filo, montaggi, taglio e piegatura lamiere presso l’officina con sede a Massa. A tempo indeterminato. Sede Massa. Offerta MS-247882.