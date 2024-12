Capodanno, no ai botti. I consigli del Comune

Michela Pinelli del comitato ‘Avenza Resiste’ critica i consigli dell’amministrazione comunale per proteggere gli animali in vista dei botti del Capodanno. "A Carrara i fuochi d’artificio non sono solo una tradizione di Capodanno: sono un intero stile di vita – scrive Pinelli –. Qui si spara tutto l’anno, dai monti al mare, in barba a regolamenti, autorizzazioni e persino al calendario. Una sagra in collina? Fuochi d’artificio. Una festa in spiaggia? Ancora fuochi. Un compleanno qualunque? Perché no. Un matrimonio al ristorante? Fuochi. La domanda è se questi privati cittadini sono autorizzati a sparare questi fuochi. Nella stragrande maggioranza dei casi, no. Ma qualcuno interviene? Neanche per sogno. Le segnalazioni si perdono come coriandoli nel vento, e il risultato è che a Carrara si festeggia tutto, sempre e comunque, al grido di boom".

"Ma veniamo al tema più delicato, quello del benessere animale. Ogni anno, immancabili, arrivano le campagne istituzionali che suggeriscono di non sparate i botti perché spaventano gli animali hanno paura – aggiunge Pinelli –. Lo sanno tutti che per gli animali, domestici o selvatici, i fuochi d’artificio sono un incubo. La sofferenza è innegabile. Ma allora perché le stesse istituzioni che fanno queste campagne organizzano spettacoli pirotecnici da decine di migliaia di euro? La prassi è chiara: i botti iniziano il 27 dicembre, diventano un’epidemia il 31 e sfumano gradualmente verso il 2 gennaio. Nessuno controlla, nessuno sanziona. L’anno prossimo torneremo qui, con gli stessi problemi, le stesse ipocrisie e gli stessi botti".

Intanto l’assessorato ai Diritti degli animali del Comune invita i cittadini a seguire semplici comportamenti necessari a tutelare il benessere degli amici animali, come per esempio non lasciare il proprio cane o gatto all’aperto, dove il rumore è più forte, in casa invece è necessario cercare di minimizzare l’effetto dei botti, accendendo la tv o la radio, tenendo finestre e tapparelle chiuse per attutire luci e suoni. È utile, inoltre, portare il cane a fare una passeggiata nel tardo pomeriggio prima che inizino i festeggiamenti e aiutare i nostri animali a sentirsi più al sicuro, permettendo loro di stare nascosti, nel caso abbiano eletto un angolo della casa come rifugio. Se, comunque, sono agitati per il rumore, è bene non dare troppa attenzione al loro stato. Infine, nel caso di animali cardiopatici, anziani, o particolarmente sensibili allo stress, è consigliabile rivolgersi con anticipo al proprio veterinario di fiducia per i consigli e i rimedi opportuni.