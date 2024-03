Capitaneria in visita alla Pediatria del Noa

Un giovedì di festa per i bambini ricoverati nella Neonatologia e pediatria dell’ospedale Apuane, con la visita del capitano di Fregata Monica Selene Mazzarese, comandante della Capitaneria di Carrara, accompagnata da Gloria Camurati Leonardi, direttrice dell’associazione “Il porto dei piccoli” i cui volontari da tempo operano nel reparto pediatrico. Durante la visita sono state consegnate coloratissime uova pasquali ai piccoli pazienti che hanno contraccambiato con grande felicità, anche dei genitori presenti. Il direttore Graziano Memmini ha colto l’occasione per far conoscere il reparto ai visitatori e illustrarne l’organizzazione.