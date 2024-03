Stop ai cantieri sulla Cisa. Lavori fermi per ridurre il traffico. Mappa degli interventi di restyling

Pontremoli, 29 marzo 2024 – In vista delle festività pasquali, Salt, concessionaria del Tronco Ligure Toscano e del Tronco Autocisa, rimuove tutti i cantieri lungo la A15 Parma – La Spezia, a eccezione di quello per gli importanti interventi di ammodernamento in corso sul viadotto Gravagna. Fino alle 13 del 2 aprile la concessionaria rimuoverà tutti i cantieri lungo la tratta finalizzati al rifacimento e adeguamento dei viadotti alle vigenti norme tecniche delle costruzioni.

Di questi, dopo le festività, oltre al cantiere per il rifacimento del viadotto Gravagna, solo un cantiere (relativo alle lavorazioni sui viadotti Rivi Freddi e Binaghetto in corrispondenza della careggiata in direzione La Spezia – Tratto Berceto – Valico) riprenderà nei giorni infrasettimanali e continuerà a essere rimosso nei fine settimana. Salt è impegnata in un grande piano di ammodernamento della A15 Parma – La Spezia, infrastruttura realizzata tra gli anni ’60 e ’70 del secolo scorso con approcci e logiche progettuali diverse da quelli odierni e sulla base di carichi di traffico decisamente inferiori a quelli attuali, in termini sia di entità che di frequenza. Tra i principali lavori di ammodernamento in corso, uno dei più rilevanti riguarda il cantiere relativo alla demolizione e ricostruzione del viadotto Gravagna. Nell’autunno 2023 hanno preso avvio demolizione e ricostruzione dell’opera, un intervento di particolare complessità, che richiede lo smontaggio concio per concio, con la stessa successione con la quale l’opera è stata a suo tempo costruita, per poi procedere al rifacimento degli impalcati, uno alla volta.

Al fine di ridurre i possibili disagi alla viabilità, nel periodo pasquale si stima che oltre 3.000 veicoli/ora viaggeranno sulla tratta nei momenti di punta, in prossimità del cantiere del viadotto Gravagna Salt raddoppierà la potenzialità di deflusso nella direzione di traffico prevalente: fino alle 13 di lunedì 1 aprile: apertura di una terza corsia per una configurazione della carreggiata che prevederà due corsie in direzione La Spezia e una corsia in direzione Parma. Dalle 13 di lunedì 1 aprile alle 13 di martedì 2 aprile: apertura di una terza corsia per una configurazione della carreggiata che prevederà due corsie in direzione Parma e una corsia in direzione della Spezia.

Tali misure gestionali si uniscono alle altre già adottate dalla concessionaria dall’inizio delle attività di cantiere che prevedonola presenza costante di ausiliari della viabilità che garantiscono il pattugliamento della tratta h24 e, ove necessario, le attività di assistenza ai viaggiatori, nonché la segnalazione e la gestione di code o eventi critici; la predisposizione di un piano operativo di emergenza che prevede l’attivazione di vie di fuga in grado di far defluire il traffico autostradale su viabilità esterna in caso di blocco della circolazione; l’attivazione di piste di emergenza nell’area di cantiere in grado di garantire permanentemente il transito dei veicoli di soccorso; il rifacimento dei bypass autostradali per agevolare le manovre di scambio di carreggiata; il posizionamento di un carro di soccorso pesante per rimuovere eventuali veicoli in panne; durante il fine settimana è, invece, dislocato in loco un carro attrezzi idoneo al soccorso stradale alle autovetture, ai camper e alle motociclette.