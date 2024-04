Cantieri al castello Malaspina: "Spariranno molti posteggi"

Gli abitanti della Rocca protestano perché i cantieri in partenza al Castello Malaspina, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dalla Soprintendenza, porteranno via altri parcheggi al quartiere. A farsi portavoce del malcontento è Carlo Vignali, che mette nel mirino l’amministrazione e il sindaco Francesco Persiani. "Vediamo confermata la consueta e mala abitudine di questo sindaco e della sua amministrazione a non volere incontrare preventivamente i cittadini coinvolti nelle loro iniziative urbanistiche per prospettare loro i disservizi e disagi conseguenti ai lavori, ormai decisi, e cercare di trovare con loro soluzioni. Vedi i casi della colonia Ugo Pisa e della pineta, la Casa della salute alla stazione, il deposito ex Cat e non ultimo gli alberi in via Croce. In secondo luogo – prosegue Vignali – chiediamo se sanno dove e come è il paese della Rocca. Eppure, il sindaco c’è stato: prima delle votazioni comunali anche per promettere di risistemare il parco pubblico con delibere e determine già pronte, ma vinte le elezioni nulla ad oggi è stato fatto soprattutto per i bambini e ragazzi rocchesi e non, visto che vi arrivano anche scolaresche cittadine, rimasti senza giochi ed attrezzature, subito tolte ma non riposizionate".

Vignali, a nome dei residenti, rimarca il problema della mancanza di spazi pubblici e posti auto nel quartiere ma evidenzia anche che ci sarebbero stati tutti i tempi per l’amministrazione per organizzare un confronto pubblico con i cittadini: "Sappiamo bene che per i tempi burocratici tra progettazione, appalto, affidamento e avvio dei lavori passano sempre dei mesi, durante i quali si può incontrare la popolazione per presentare i progetti e discuterne le problematiche, cercare e trovare le soluzioni opportune e condivise: invece i nostri amministratori confermano insensibilità".

I cittadini residenti alla Rocca, in conclusione, chiedono pubblicamente all’amministrazione "di trovare una rapida soluzione ai gravi disservizi previsti e creati dai lavori al Castello, soprattutto con la vicinanza dell’estate e del presunto arrivo dei turisti: magari avvertiteli prima di salire che il Castello è chiuso per lavori".