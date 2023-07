Cammino di preghiera Uniti per la festa di Carafà

Se il polverificio fosse stato bombardato, di Pallerone e dei paesi vicini non sarebbe rimasta traccia. Invece il maresciallo tedesco Joseph Shiffer decise di non far eseguire quell’ordine scellerato, salvando la vita a centinaia di persone. Dalla storia arriva la forte devozione dei palleronesi alla Madonna in Carafà, che ricorre l’ultima domenica di luglio. Dopo i trascorsi che ha avuto la festa, a opera del ‘Comitato Carafà’, fortemente voluto e guidato dal compianto Domenico Ferrari, negli ultimi anni, soprattutto a causa della pandemia, è andata perdendo quel valore simbolico e religioso che la caratterizzava.

Ma da alcuni mesi un gruppo di volontari è al lavoro per organizzare qualcosa di speciale, domenica 30 luglio. I palleronesi avevano realizzato quel tempio votivo dedicato alla Madonna in un luogo suggestivo, in ringraziamento e devozione per lo scampato pericolo dalle distruzioni della guerra. Da quasi ottant’anni si celebra una festa religiosa e conviviale allo stesso tempo e quest’anno il coro parrocchiale ‘Rossano Pasquali’ ha voluto dare nuovo impulso alla ricorrenza. L’idea è stata quella di realizzare delle formelle in ceramica con riprodotte le immagini dei Misteri del Rosario, per creare un cammino di preghiera dalla strada che dal ponte sul fiume Aulella fino al Santuario della Madonna di Carafà. Le opere sono state realizzate dall’artista Grazia Abbate e finanziate dal coro parrocchiale, dalle famiglie che le hanno volute acquistare e dalle raccolte fondi per sostenere l’iniziativa.

L’installazione prevede il collocamento della formella su un supporto in legno realizzato dall’artigiano falegname Pietro Verrini, su cui verranno inserite le iscrizioni indicative del Mistero del Rosario, il riferimento alla persona o famiglia che l’ha acquistata e una breve nota storica relativa alla festa, curata da Maria Grazia Lombardi. Il programma religioso è stato concordato col parroco Don Francesco Sordi: alle 11 la Santa Messa, alle 17,30 il ritrovo al ponte del Giordanello con l’intitolazione del cammino mariano di preghiera alla memoria del maestro Rossano Pasquali, la benedizione delle edicole e la processione fino al santuario, animata dalla Filarmonica Santa Cecilia di Pallerone. E’ previsto un concerto delle corali di San Quirico di Barbarasco, diretta dal maestro Massimo Vannini e San Matio di Pallerone - Serricciolo diretto dalla maestro Saverio Crocetti. "Abbiamo avuto molto entusiasmo - hanno detto i volontari -, per rilanciare in qualche modo la festa di Carafà, perché tutto ciò ci avrebbe permesso, ancora una volta, di ricordare il nostro maestro Rossano".

Monica Leoncini