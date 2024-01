Camminare insieme è... salutare. Gruppi guidati dagli esperti Asl per prevenire malattie e stress

È partita nei giorni scorsi a Massa, come a Pontedera e Livorno, l’attività dei gruppi di cammino organizzati dalla Medicina Preventiva Aziendale in collaborazione con la Medicina dello Sport rivolti ai dipendenti dell’Asl Toscana nord ovest, ma aperti a tutti. L’iniziativa rientra nel progetto Workplace Health Promotion, ovvero “Luoghi di lavoro che promuovono Salute” che il sostegno per una corretta alimentazione, il contrasto al fumo o al consumo dannoso di alcol, oltre alla promozione dell’attività fisica, indirizzato ai lavoratori per assumere comportamenti corretti attraversi stili di vita per la riduzione dei fattori di rischio per lo sviluppo di malattie croniche. "Camminare in compagnia – spiega Carmine Di Muro, direttore della Medicina dello Sport aziendale – è una delle attività più semplici, economiche, divertenti e alla portata di tutti. Studi scientifici hanno dimostrato come questa attività possa aiutare a rimanere o tornare in salute dal punto di vista non solo fisico, ma anche psicologico grazie ai vantaggi legati alla socializzazione che una camminata di gruppo porta con sé. Un’attività fisica regolare, soprattutto se praticata insieme ad altri contribuisce a ridurre stress, ansia e tendenza alla depressione".

L’attività proposta, gratuita e socializzante, ha dunque l’obiettivo di prevenire malattie e complicanze. Per aderire non serve certificazione medica ma basta presentarsi al punto di partenza agli orari indicati. A guidare ciascun gruppo è un cosiddetto “walking leader”, ovvero un dipendente dell’Asl specificatamente formato per coordinare questo tipo di attività proponendo quella più adatta alle necessità dei partecipanti. "In considerazione delle numerose richieste di partecipazione al corso riservato ai dipendenti dell’Azienda USL Toscana nord ovest per il conseguimento del diploma di Walking Leader – conclude Di Muro – abbiamo fatto attivare velocemente i nuovi gruppi di cammino proprio per rispondere alle tante sollecitazioni. Ci sembrava però opportuno che tutta la cittadinanza potesse usufruire di questa possibilità così abbiamo deciso di allargare la partecipazione a chiunque volesse unirsi". Per aderire basta dunque telefonare ad uno dei walking leader attivi sul proprio territorio e avere indicazioni su orari e luoghi di partenza.

"La sedentarietà è uno dei mali più subdoli e diffusi dei nostri tempi – conclude il medico – e la promozione di un’attività fisica adeguata alla propria condizione può dare un grande contributo a limitare gli effetti negativi di una vita poco attiva. Per questo confidiamo di poter incrementare ancora su tutto il territorio aziendale le proposte che stimolino le persone di ogni età ad uscire di casa, muoversi e socializzare". A Massa il ruolo di walking leader è svolto da Monica (tel. 339.5798522) e Lucia (339.3045024) pronte a dare informazioni sui gruppi di cammino.