Camion sbanda e finisce in una scarpata sulla Cisa

Paura a Villafranca per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nella notte tra giovedì e venerdì. Un camion è finito in una scarpata vicino ai binari della ferrovia, poco prima dell’abitato di Villafranca. Il mezzo pesante stava viaggiando da Pontremoli verso Aulla, diretto al cantiere che si trova lungo il rettilineo dopo Villafranca, dove sono in corso le opere per il consolidamento del versante franoso. A un certo punto, poco prima dell’abitato, in corrispondenza dell’ex Trada, il camion ha sbandato ed è finito nella scarpata. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, il camionista potrebbe essersi distratto oppure aver perso il controllo del mezzo. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte altre auto o persone. Sembra che il camionista sia riuscito a uscire da solo dal mezzo, chiedendo poi soccorso. Quel tratto di statale della Cisa è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni, per poter recuperare il mezzo incidentato e caduto nella scarpata. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della viabilità, per consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile. Il camionista è stato soccorso e portato in ospedale, dove gli sono state prestate tutte le cure del caso, ma non ha riportato gravi traumi.