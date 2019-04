Pontremoli (Massa Carrara), 23 aprile 2019 – Incidente mortale questo pomeriggio sulla corsia sud dell’autostrada A15 della Cisa al chilometro 72, due chilometri dopo il casello di Pontremoli al confine fra Toscana ed Emilia. Per cause ancora al vaglio della polizia stradale, un camion è uscito di strada restando in bilico fra le due corsie: nell’incidente ha perso la vita il conducente, illesa invece un’altra persona coinvolta nel sinistro.

I soccorsi sono stati resi difficili dal maltempo che imperversava nella zona, tantoché l’elicottero Pegaso non è potuto intervenire. Sul posto l’automedica del 118 di Pontremoli e ambulanza della Misericordia di Pontremoli, vigili del fuoco e polizia stradale. L’autostrada è stata chiusa fra i caselli di Berceto e Pontremoli.

(notizia in aggiornamento)