Camilla Bianchi: "Candidata, è certo"

"Certo che mi ripresento per il terzo mandato, sì senza discussioni". Non ha esitazioni Camilla Bianchi, sindaca di Fosdinovo e, quindi, di nuovo candidata a giugno. Cinquantenne, docente del liceo artistico di Carrara, alle ultime elezioni alla guida della lista civica di centronistra “Uniti per Fosdinovo”, sta per completare la seconda legislatura non senza qualche “tribolazione” anche all’interno della sua coalizione e cambi in giunta."Mi ripresento eccome – aggiunge la sindaca con una battuta -e magari vi farò la sorpresa di candidarmi in qualche Comune della Versilia…"

Roberto Oligeri