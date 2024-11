Camera privata e servizi. Il comfort alberghiero entra negli ospedali

Volete un po’ di privacy, un accompagnatore e magari la camera ‘dedicata’ mentre siete in ospedale? Adesso sarà possibile, in particolare negli ospedali realizzati in project come il Noa di Massa o quello di Lucca, ma anche in quello di Pontremoli. L’azienda sanitaria Usl Toscana Nord Ovest, infatti, ha varato il regolamento con cui uniforma la procedura riguardante l’attivazione del servizio comfort alberghiero su pazienti ricoverati in camera a pagamento per il trattamento alberghiero differenziato, superando le attuali gestioni diversificate mantenendo invariati gli attuali assetti organizzativi dei presidi. Lasciamo parlare il regolamento perché spiega bene di che cosa si tratti: "Il trattamento alberghiero differenziato consiste nella possibilità di trascorrere il periodo di degenza in Ospedale in stanza ad uso singola con posto letto / poltrona per accompagnatore compatibilmente con la disponibilità dei posti letto al momento del ricovero e durante tutto il periodo della permanenza in Ospedale".

Perché attivarlo? Secondo l’azienda sanitaria "il servizio di comfort/maggior comfort alberghiero rafforza la capacità competitiva dell’Azienda non solo sul mercato dei servizi garantiti e finanziati dal servizio sanitario nazionale in concorrenza con altre aziende sanitarie pubbliche e con le strutture private" e inoltre il "servizio riveste nei confronti di un’utenza che sempre con maggior frequenza richiede prestazioni aggiuntive per un maggior comfort con possibilità di fruire di stanza di degenza ad uso esclusivo". Le camere ‘a pagamento’ prevedono quindi la possibilità per il paziente di usufruire "di stanza singola con letto/poltrona per accompagnatore subordinata al pagamento di una retta giornaliera definita dall’Azienda" e con due tipologie di prestazioni: comfort alberghiero (con pasto accompagnatore) e maggior comfort alberghiero, per una serie di servizi aggiuntivi che possono variare da presidio a presidio.

Nel dettaglio: "Negli Ospedali in Project di Massa e Lucca le camere a pagamento sono tutte le camere dei setting assistenziali, utilizzabili per il servizio in oggetto quando non occupate da altri pazienti, dove è fruibile il solo servizio di maggior comfort alberghiero. Nel caso un paziente occupi una camera a pagamento con disponibilità di due letti e si renda necessario recuperare posti letto per urgenze o necessità del reparto cesserà automaticamente la concessione della camera".

Le camere saranno modificate con "migliorie da parte del concessionario": dotazione set di cortesia bagno (sapone, shampoo, cuffia,spazzolino/dentifricio, ciabattine); dotazione salviette bagno con cambio giornaliero; quotidiano nazionale/locale servito nell’orario della prima colazione; miglioramento menu ristorazione con scelte opzionali giornaliere; telefono cord-less; televisione, accesso internet, servizio lavanderia indumenti personali, parcheggio gratuito per un accompagnatore. L’altro ospedale in provincia in cui sarà attivato il servizio è quello di Pontremoli dove saranno a disposizione una stanza in area chirurgica e una in area medica. Quanto cosa? Per il Noa 321,03 euro a notte, per gli altri presidi come Pontremoli 165 euro a notte.