Cambio della guardia a Massa Carrara: Colonnello Manucci al comando

Avvicendamento al vertice tra il colonnello Gabriele Di Guglielmo e il colonnello Massimo Manucci. All’evento, alla presenza del comandante regionale Toscana, generale di divisione Giuseppe Magliocco, hanno partecipato gli ufficiali e una nutrita rappresentanza di militari in forza ai reparti della provincia apuana, oltre che gli appartenenti alla locale sezione dell’Associazione nazionale finanzieri d’Italia. Nel corso della cerimonia Di Guglielmo ha voluto ringraziare tutte le autorità e tutti i militari per l’ottimo lavoro, ricordando i migliori risultati conseguiti negli ultimi tre anni e l’impegno profuso nel fronteggiare l’emergenza sanitaria. Di Guglielmo ricoprirà un importante incarico al nucleo speciale polizia valutaria alla sede di Roma. Classe 1969 e frequentatore dell’88° Corso dell’Accademia della Guardia di Finanza, il Colonnello Massimo Manucci ha ricoperto importanti incarichi operativi e di comando, con brillanti risultati, nelle sedi di Augusta, Bologna, La Spezia, Genova, Palermo, Grosseto, Milano, Sondrio e, ad ultimo, nel ruolo di comandante del reparto Tecnico Logistico e Amministrativo Liguria. E’ laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economica e finanziaria. Al termine della cerimonia, il Comandante Magliocco, ha ringraziato il colonnello Di Guglielmo per l’attività svolta e l’impegno profuso, augurando un proficuo lavoro al colonnello Manucci.